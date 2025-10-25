«Лукойл» может передать акции «Спартака» другому владельцу из-за санкций США («Чемпионат»)

В «Лукойле» изучают возможность передачи акций «Спартака» другому владельцу.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Ранее США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти».

«Один из вариантов минимизировать урон «Спартаку » после санкций против «Лукойла » – передать клуб другому владельцу.

По такой схеме ранее действовали в «ВТБ» и «Динамо», – сказал источник.