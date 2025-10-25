  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Лукойл» может передать акции «Спартака» другому владельцу из-за санкций США («Чемпионат»)
50

«Лукойл» может передать акции «Спартака» другому владельцу из-за санкций США («Чемпионат»)

В «Лукойле» изучают возможность передачи акций «Спартака» другому владельцу.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Ранее США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти».

«Один из вариантов минимизировать урон «Спартаку» после санкций против «Лукойла» – передать клуб другому владельцу.

По такой схеме ранее действовали в «ВТБ» и «Динамо», – сказал источник.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4067 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Лукойл
Политика
logoЧемпионат.com
бизнес
logoДинамо Москва
ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Санкции против «Лукойла» на «Спартаке» не отразятся. Может, даже пойдут в плюс – из-за проблем с трансферами в клубе обратят внимание на академию, россиян». Гладилин о мерах США
23 октября, 18:57
«Спартак» и Хачатурянц обсуждают привлечение инвестиций в размере нескольких миллиардов рублей. Экс-глава РПЛ получит «ключевое слово по назначению/увольнению тренера» («Чемпионат»)
1 октября, 15:59
«Москвич» стал спонсором «Спартака»: «Союз легендарных брендов». Клуб получил 45 автомобилей, логотип компании появится на форме красно-белых
15 июля, 18:53Фото
Главные новости
Чемпионат России. «Спартак» примет «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
12 минут назад
Амориму все равно, что говорит Слот: «Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мою команду». Тренер «Ливерпуля» сказал, что «МЮ» играет низким блоком с длинными передачами
сегодня, 07:03
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Гладбаха», «Дортмунд» против «Кельна»
сегодня, 06:36
Ямаль взбесил «Реал», 899-й гол Овечкина, еще 2 медали Мельниковой на ЧМ, Клаудиньо не дискредитировал ВС РФ, бунт в клубе Садыгова и Юрана, акции «Урала» продаются и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Сандерленд», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
сегодня, 06:00
Фомин о 8-м месте «Динамо»: «Идет притирка тренера к команде, команды – к тренеру. Скоро ситуация наладится, уверен»
сегодня, 05:54
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
сегодня, 05:40
Мбаппе перед класико: «Чувствую себя отлично. Всегда хочу помогать «Реалу» – голами или иным способом»
сегодня, 05:23
Пабло Солари: «Не теряю мечту сыграть за сборную. Для меня было бы полезно, если бы Россия участвовала в международных соревнованиях»
сегодня, 04:45
Вратарь «Наполи» Мерет выбыл минимум на месяц из-за перелома плюсневой кости
сегодня, 03:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Тулузой», «Марсель» против «Ланса»
7 минут назад
37-летний Гросскройц подписал контракт с «Айхлингхофеном» на бирдекеле
7 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Охдуд»
17 минут назад
«Брентфорд» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
26 минут назад
Гендиректор «Динамо» о Кубке России без легионеров: «Надо разделить заявку – она одна на два турнира. И это отразится на трансферной политике клубов»
50 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:17
«Наполи» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:46
Ловчев о Глебове: «Быстро двигается, мыслит, обрабатывает мяч. Посмотрим, как будет играть на третий год»
сегодня, 06:29
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 06:12
Соберите команду из пяти игроков предстоящего тура РПЛ в Основе! Успейте до первых матчей
сегодня, 06:00Тесты и игры