«Лукойл» может передать акции «Спартака» другому владельцу из-за санкций США («Чемпионат»)
В «Лукойле» изучают возможность передачи акций «Спартака» другому владельцу.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Ранее США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти».
«Один из вариантов минимизировать урон «Спартаку» после санкций против «Лукойла» – передать клуб другому владельцу.
По такой схеме ранее действовали в «ВТБ» и «Динамо», – сказал источник.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
