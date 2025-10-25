Зарплата Ремпала по контракту с «Салаватом» до конца сезона составит 100 млн рублей (Михаил Зислис)

Зарплата Шелдона Ремпала в «Салавате» составит 100 млн рублей.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

«Салават» ранее объявил о возвращении Ремпала в клуб.

«Шелдон Ремпал – своеобразный человек, который находится на своей волне. Именно с учетом этого фактора необходимо оценивать его летнее решение отказаться от вариантов в КХЛ и поехать пробиваться в прекрасно укомплектованный состав «Вашингтона». Видимо, надежды питают не только юношей. Однако по факту канадец ничего не потерял и все свое получит в России сейчас.

Зарплата Ремпала по контракту с «Салаватом Юлаевым » до конца нынешнего сезона составит 100 миллионов рублей.

К команде, учитывая, как в уфимском клубе решают вопрос с визой, он должен присоединиться недели через полторы. К этому моменту пройдет почти треть регулярного чемпионата. Сами можете прикинуть, сколько составила бы его зарплата при пересчете на весь сезон. В такой ситуации нынешнюю логику Ремпала легко понять и принять – он выбрал организацию, где ему дали большие деньги, работает прекрасно знакомый главный тренер Виктор Козлов , играет старинный друг Девин Броссо , а также все устраивает с бытовой точки зрения.

Немного смущает только большой разрыв по размеру зарплаты у Ремпала по сравнению с остальными игроками команды. В России этот момент частенько приводил к непростыми взаимоотношениям внутри коллектива. В данной связи канадец обязан давать результат с первого же матча и быть лучшим на площадке. Он работяга, всегда старается, но прежних партнеров по звену и первой бригаде большинства у него теперь не будет. Об этом тоже нельзя забывать», – написал Зислис.

В прошлом сезоне Шелдон Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ, став вторым бомбардиром «Салавата». В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

В сезоне-2025/26 он провел 4 матча в АХЛ за «Херши» и набрал 2 (1+1) балла.