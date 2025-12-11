Холанд о том, сможет ли он побить все рекорды по голам в Англии: «У меня долгосрочный контракт, я хорошо играю, у меня хорошие партнеры. Если читать между строк, вы поймете мой ответ»
Холанд намекнул, что считает возможным побить все рекорды по голам в Англии.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, сможет ли он побить все бомбардирские рекорды в английском футболе.
«У меня долгосрочный контракт с «Ман Сити», я получаю удовольствие от игры, показываю хороший футбол, у меня хорошие партнеры по команде, так что, если немного почитать между строк, вы примерно поймете мой ответ.
Но нужно оставаться скромными, расслабиться, двигаться от игры к игре, сосредоточиться на следующем матче», – сказал Холанд после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов (2:1).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
