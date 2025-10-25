«Салават» объявил о возвращении Ремпала: «Добро пожаловать домой»

«Салават Юлаев» анонсировал возвращение Шелдона Ремпала.

Клуб выложил ролик с голами, драками и другими моментами с участием форварда.

«Добро пожаловать домой», – говорится в сообщении «Салавата».

Напомним, ранее появилась информация о том, что 30-летний нападающий подпишет соглашение с уфимским клубом с зарплатой 70 миллионов рублей за сезон.

После прошлого сезона канадец перешел из «Салавата Юлаева » в «Вашингтон», но начал нынешний сезон в АХЛ, а ранее стало известно, что «Кэпиталс» расторгнут контракт с хоккеистом после драфта отказов.

В прошлом сезоне Шелдон Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ , став вторым бомбардиром «Салавата». В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

В сезоне-2025/26 он провел 4 матча в АХЛ за «Херши » и набрал 2 (1+1) балла.

Ремпал возвращается в «Салават» из «Вашингтона». Зарплата лучшего бомбардира Кубка Гагарина-2025 – 70 млн рублей в год («Бизнес Online»)