«Салават» объявил о возвращении Ремпала: «Добро пожаловать домой»
Клуб выложил ролик с голами, драками и другими моментами с участием форварда.
«Добро пожаловать домой», – говорится в сообщении «Салавата».
Напомним, ранее появилась информация о том, что 30-летний нападающий подпишет соглашение с уфимским клубом с зарплатой 70 миллионов рублей за сезон.
После прошлого сезона канадец перешел из «Салавата Юлаева» в «Вашингтон», но начал нынешний сезон в АХЛ, а ранее стало известно, что «Кэпиталс» расторгнут контракт с хоккеистом после драфта отказов.
В прошлом сезоне Шелдон Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ, став вторым бомбардиром «Салавата». В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.
В сезоне-2025/26 он провел 4 матча в АХЛ за «Херши» и набрал 2 (1+1) балла.
