Чемпионат Германии. «Вердер» против «Униона», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Баварию» в субботу, «Дортмунд» сыграет с «Кельном»

В Бундеслиге пройдут матчи 8-го тура.

В пятницу «Вердер » встретится с «Унионом ».

В субботу «Бавария » сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, дортмундская «Боруссия » примет «Кельн».

В воскресенье «Байер» проведет матч с «Фрайбургом».

Чемпионат Германии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

