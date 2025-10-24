Чемпионат Германии. «Вердер» против «Униона», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Баварию» в субботу, «Дортмунд» сыграет с «Кельном»
В Бундеслиге пройдут матчи 8-го тура.
В пятницу «Вердер» встретится с «Унионом».
В субботу «Бавария» сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, дортмундская «Боруссия» примет «Кельн».
В воскресенье «Байер» проведет матч с «Фрайбургом».
8-й тур
24 октября 18:30, Везерштадион
Не начался
25 октября 13:30, Боруссия-Парк
Не начался
25 октября 13:30, ПреЗеро-Арена
Не начался
25 октября 13:30, Фолькспаркштадион
Не начался
25 октября 13:30, ВВК-Арена
Не начался
25 октября 13:30, Дойче банк Парк
Не начался
25 октября 16:30, Сигнал Идуна Парк
Не начался
26 октября 14:30, Бай-Арена
26 октября 16:30, МХП-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости