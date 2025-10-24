Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кондратюк, Угожаев, Савосин, Федоров, Соловьев, Ковалев покажут короткие программы
Кондратюк, Угожаев, Савосин выступят с короткими программами на Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию
1-й этап, «Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Мужчины, короткая программа
Начало – 14:45 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
4. Семен Соловьев
5. Юрий Сидоров
6. Егор Коваленко
Вторая разминка
7. Егор Рухин
9. Игорь Ефимчук
10. Илья Молянов
11. Марк Кондратюк
12. Николай Угожаев
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов
