Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кондратюк, Угожаев, Савосин, Федоров, Соловьев, Ковалев покажут короткие программы

Кондратюк, Угожаев, Савосин выступят с короткими программами на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию

1-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Мужчины, короткая программа

Начало – 14:45 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Григорий Федоров

2. Артем Ковалев

3. Роман Савосин

4. Семен Соловьев

5. Юрий Сидоров

6. Егор Коваленко

Вторая разминка

7. Егор Рухин

8. Артур Даниелян

9. Игорь Ефимчук

10. Илья Молянов

11. Марк Кондратюк

12. Николай Угожаев

