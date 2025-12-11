Родриго и Нико О’Райли с 8,3 – лучшие игроки матча «Реала» и «Ман Сити» по Индексу ГОЛа. У Гвардиола – 8,0, у Беллингема – 7,9, у Винисиуса – 6,2
Стали известны оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча «Реал» – «Манчестер Сити» (1:2) в групповом этапе Лиги чемпионов.
Лучшую оценку в командах получили Родриго и Нико О’Райли – 8,3.
В «Реале» высоко оценены были Джуд Беллингем (7,9), Альваро Каррерас (7,0) и Федерико Вальверде (7,0). В «Манчестер Сити» высокие баллы заработали Йошко Гвардиол (8,0) и Эрлинг Холанд (7,7).
Оценки «Реала»: Тибо Куртуа (6,7), Федерико Вальверде (7,0), Рауль Асенсио (6,4), Антонио Рюдигер (6,7), Альваро Каррерас (7,0), Родриго (8,3), Дани Себальос (6,5), Орельен Тчуамени (6,4), Джуд Беллингем (7,9), Гонсало Гарсия (5,9), Винисиус Жуниор (6,2).
Оценки «Манчестер Сити»: Джанлуиджи Доннарумма (6,1), Нико О’Райли (8,3), Йошко Гвардиол (8,0), Рубен Диаш (7,1), Матеуш Нунеш (7,7), Филип Фоден (6,2), Нико Гонсалес (7,3), Бернарду Силва (6,3), Жереми Доку (7,2), Эрлинг Холанд (7,7), Райан Шерки (7,1).