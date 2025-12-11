  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родриго и Нико О’Райли с 8,3 – лучшие игроки матча «Реала» и «Ман Сити» по Индексу ГОЛа. У Гвардиола – 8,0, у Беллингема – 7,9, у Винисиуса – 6,2
12

Родриго и Нико О’Райли с 8,3 – лучшие игроки матча «Реала» и «Ман Сити» по Индексу ГОЛа. У Гвардиола – 8,0, у Беллингема – 7,9, у Винисиуса – 6,2

Родриго и Нико О’Райли – лучшие игроки матча «Реал» – «Ман Сити» по Индексу ГОЛа.

Стали известны оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча «Реал» – «Манчестер Сити» (1:2) в групповом этапе Лиги чемпионов.

Лучшую оценку в командах получили Родриго и Нико О’Райли – 8,3.

В «Реале» высоко оценены были Джуд Беллингем (7,9), Альваро Каррерас (7,0) и Федерико Вальверде (7,0). В «Манчестер Сити» высокие баллы заработали Йошко Гвардиол (8,0) и Эрлинг Холанд (7,7).

Оценки «Реала»: Тибо Куртуа (6,7), Федерико Вальверде (7,0), Рауль Асенсио (6,4), Антонио Рюдигер (6,7), Альваро Каррерас (7,0), Родриго (8,3), Дани Себальос (6,5), Орельен Тчуамени (6,4), Джуд Беллингем (7,9), Гонсало Гарсия (5,9), Винисиус Жуниор (6,2).

Оценки «Манчестер Сити»: Джанлуиджи Доннарумма (6,1), Нико О’Райли (8,3), Йошко Гвардиол (8,0), Рубен Диаш (7,1), Матеуш Нунеш (7,7), Филип Фоден (6,2), Нико Гонсалес (7,3), Бернарду Силва (6,3), Жереми Доку (7,2), Эрлинг Холанд (7,7), Райан Шерки (7,1).

Что делать с Хаби Алонсо?25964 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ГОЛ
logoАльваро Каррерас
logoРодриго
logoФедерико Вальверде
logoЭрлинг Холанд
logoЙошко Гвардиол
logoНико О'Райли
logoДжуд Беллингем
logoГонсало Гарсия Торрес
logoРауль Асенсио
logoОрельен Тчуамени
logoТибо Куртуа
logoАнтонио Рюдигер
logoВинисиус Жуниор
logoДани Себальос
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoЖереми Доку
logoНико Гонсалес
logoФилип Фоден
logoМатеуш Нунеш
logoРайан Шерки
logoРубен Диаш
logoБернарду Силва
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
40 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
5 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
30 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
50 минут назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19