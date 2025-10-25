НБА. «Атланта» примет «Оклахому», «Денвер» встретится с «Финиксом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
«Атланта» примет «Оклахому» Шэя Гилджес-Александера. «Денвер» Николы Йокича сыграет с «Финиксом».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
