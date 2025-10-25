3

НБА. «Атланта» примет «Оклахому», «Денвер» встретится с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Атланта» примет «Оклахому» Шэя Гилджес-Александера. «Денвер» Николы Йокича сыграет с «Финиксом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2553 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoФиладельфия
logoАтланта
logoШарлотт
logoМемфис
logoОрландо
logoФиникс
logoИндиана
logoДенвер
logoОклахома-Сити
logoНБА
результаты
logoЧикаго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Собирайте команды в Фэнтези НБА: старт через несколько часов!
21 октября, 18:15
4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN
9 октября, 07:24
НБА. Последний день регулярки. 39+10 от Хардена обеспечили «Клипперс» победу над «Голден Стэйт» в овертайме, «Мемфис» был сильнее «Далласа» и другие матчи
14 апреля, 03:40
Главные новости
Брайан Киф: «Кишон Джордж отлично бросал, но меня больше впечатлила его защита»
20 минут назад
Купер Флэгг: «Очень расстроен. Плохой старт, впереди много анализа записей»
32 минуты назад
Джейлен Саггс играет с контролем времени и не будет участвовать в матчах бэк-ту-бэк
46 минут назад
Антон Юдин о победе «Локо» над «Самарой»: «План был в том, чтобы ровно поделить время и дать поиграть тем, кто давно не играл»
сегодня, 16:42
Бэм Адебайо: «Знали, что Споэльстра переработает всю философию нашего нападения»
сегодня, 16:24
Тим Донахи о расследовании ФБР по делу Чонси Биллапса и Терри Розира: «Этот только начало, все будет расти со скоростью лесного пожара»
сегодня, 16:10
Име Удока: «Рокетс» играют слишком статично, нам нужно набрать темп в действиях без мяча и пик-н-ролле»
сегодня, 15:50
«Проблемы с коммуникацией». Тайрон Лю не собирается в ближайшее время выпускать на площадку Богдана Богдановича
сегодня, 15:40
Велимир Перасович: «Сложно вернуться в игру после 2:19 на отрезке в 3-4 минуты»
сегодня, 15:30
Андреас Пистиолис: «УНИКС показал потрясающий баскетбол в начале сезона. Играет жестко, видна гордость»
сегодня, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК победил «Спарту энд К», «Динамо Курск» справилось с «Самарой» и другие результаты
20 минут назад
Владислав Коновалов: «Где-то «Самаре» не хватает концентрации, где-то мощи, но постепенно находим баланс в нападении»
52 минуты назад
Владислав Близнюк продолжит карьеру в «Барнауле» в Суперлиге
сегодня, 15:10Фото
Найджел Уильямс-Госс пропустит несколько матчей «Жальгириса» из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 14:50
Ростислав Вергун: «Помогали в начале игры сопернику своей пассивностью, выбором атак, потерями и небрежностью»
сегодня, 14:25
Йовица Арсич: «Енисею» не хватает хладнокровия в концовке. Когда начинаются проблемы, мы отходим от изначального плана»
сегодня, 14:10
В соцсетях показали, каким образом помечались карты в подпольных играх с участием Чонси Биллапса
сегодня, 13:45Видео
Чемпионат Греции. «Ираклис» примет АЕК, ПАОК сыграет с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 08:59
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Бахчешехиром», «Бешикташ» встретится с «Бурсаспором» и другие матчи
сегодня, 11:57
ACB. «Тенерифе» примет «Уникаху», «Форса Льеда» встретится с «Гранадой» и другие матчи
сегодня, 08:24