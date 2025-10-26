«МЮ» опередил «Ливерпуль» после 9 туров АПЛ. Команда Аморима идет в топ-4 на данный момент
«Манчестер Юнайтед» опередил «Ливерпуль» в таблице АПЛ после 9 туров.
В субботу команда под руководством Рубена Аморима дома обыграла «Брайтон» (4:2). В параллельном матче «Ливерпуль» на выезде уступил «Брентфорду» (2:3).
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 16 очков и опередил команду Арне Слота в таблице АПЛ, поднявшись на 4-ю строчку на данную минуту. У «красных» в данный момент 15 баллов и 6-е место.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
