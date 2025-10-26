«МЮ» опередил «Ливерпуль» после 9 туров АПЛ. Команда Аморима идет в топ-4 на данный момент

«Манчестер Юнайтед» опередил «Ливерпуль» в таблице АПЛ после 9 туров.

В субботу команда под руководством Рубена Аморима дома обыграла «Брайтон » (4:2). В параллельном матче «Ливерпуль » на выезде уступил «Брентфорду » (2:3).

Таким образом, «Манчестер Юнайтед » набрал 16 очков и опередил команду Арне Слота в таблице АПЛ , поднявшись на 4-ю строчку на данную минуту. У «красных» в данный момент 15 баллов и 6-е место.