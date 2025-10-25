Российские гимнасты заняли 4-е место в медальном зачете чемпионата мира в Индонезии. На счету россиян два золота, серебро и бронза

Российские гимнасты стали четвертыми в медальном зачете ЧМ в Индонезии.

Россияне выступали на чемпионате мира в Джакарте как индивидуальные нейтральные спортсмены.

На счету спортсменов из России два золота (Ангелина Мельникова – многоборье и опорный прыжок), серебро (Мельникова – брусья) и бронза (Даниел Маринов – параллельные брусья).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Китая (3 золота, серебро и три бронзы), второй стала сборная Японии (2-2-1), третьей – сборная США (2-1-2).

