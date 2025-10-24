Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов, Якубов и Поляшов поборются за медали в отдельных видах
Маринов, Якубов и Поляшов поборются за медали ЧМ-2025 по спортивной гимнастике.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025
Джакарта, Индонезия
25 октября
Мужчины
Опорный прыжок
10:00
Российские участники: Даниел Маринов, Мухаммаджон Якубов.
Параллельные брусья
11:50
Российские участники: Даниел Маринов, Владислав Поляшов.
Перекладина
13:19
Российский участник: Даниел Маринов.
Женщины
Бревно
10:42
Вольные упражнения
12:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время финалов – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости