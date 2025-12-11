Экс-судья Фернандес о пенальти в ворота «Реала»: «Рюдигер держал Холанда и не давал ему пробить. Гол «Ман Сити» с углового засчитан верно»
Бывший испанский судья Павел Фернандес разобрал спорные моменты из матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» (1:2).
Игру на «Сантьяго Бернабеу» обслуживал французский арбитр Клеман Тюрпен.
Об отмене пенальти в пользу «Реала» на 2-й минуте
«Пенальти был назначен за фол Нунеша на Винисиусе и отменен при помощи ВАР. Контакт произошел за пределами штрафной площади. ВАР исправил решение Тюрпена. Это не пенальти».
О руке Нунеша в штрафной на 15-й
«Винисиус требует пенальти за игру рукой Нунеша. Рука находится очень близко к телу, она не увеличивает площадь тела. Это не пенальти».
О голе «Ман Сити» с углового на 35-й
«Реал» заявляет о фоле в моменте с голом англичан. Рюдигер хватает Диаша и падает на землю, имитируя фол. Гол засчитан верно».
О пенальти в ворота «Реала» на 41-й
«Пенальти назначен за фол Рюдигера против Холанда. Немецкий игрок удерживает норвежца, не давая ему нанести удар. Это пенальти.
О моментах на 75-й и 81-й воле обеих штрафных
«О’Райли толкает в спину Вальверде, но фол за штрафной – это не пенальти. Рюдигер фолит на Савиньо, но за штрафной – это не пенальти», – написал Фернандес.
Изображения: кадры из трансляции Movistar
