Экс-судья Фернандес о пенальти в ворота «Реала»: «Рюдигер держал Холанда и не давал ему пробить. Гол «Ман Сити» с углового засчитан верно»

Экс-судья Фернандес поддержал пенальти в ворота «Реала» в игре с «Ман Сити».

Бывший испанский судья Павел Фернандес разобрал спорные моменты из матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити » (1:2).

Игру на «Сантьяго Бернабеу» обслуживал французский арбитр Клеман Тюрпен .

Об отмене пенальти в пользу «Реала» на 2-й минуте

«Пенальти был назначен за фол Нунеша на Винисиусе и отменен при помощи ВАР. Контакт произошел за пределами штрафной площади. ВАР исправил решение Тюрпена. Это не пенальти».

О руке Нунеша в штрафной на 15-й

«Винисиус требует пенальти за игру рукой Нунеша. Рука находится очень близко к телу, она не увеличивает площадь тела. Это не пенальти».

О голе «Ман Сити» с углового на 35-й

«Реал» заявляет о фоле в моменте с голом англичан. Рюдигер хватает Диаша и падает на землю, имитируя фол. Гол засчитан верно».

О пенальти в ворота «Реала» на 41-й

«Пенальти назначен за фол Рюдигера против Холанда. Немецкий игрок удерживает норвежца, не давая ему нанести удар. Это пенальти.

О моментах на 75-й и 81-й воле обеих штрафных

«О’Райли толкает в спину Вальверде , но фол за штрафной – это не пенальти. Рюдигер фолит на Савиньо , но за штрафной – это не пенальти», – написал Фернандес.

