ЦСКА – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

ЦСКА примет «Крылья Советов» в 13-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «ВЭБ Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ