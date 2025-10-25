ЦСКА – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
ЦСКА примет «Крылья Советов» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «ВЭБ Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 13 тур
25 октября 16:00, ВЭБ Арена
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
