47 стран из 141 ответили на опрос FIS по российским лыжникам. 60% из ответивших поддерживали допуск

Стало известно, сколько стран поддерживали допуск российских лыжников на турниры.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS ) оставил в силе отстранение россиян, которое длится с 2022 года. Перед решением FIS проводила опрос среди стран-членов федерации, результаты которого теперь приводит NRK.

В опросе поучаствовали 47 стран из 141. Из ответивших 60% поддержали возвращение россиян, а 40% были против. Несмотря на это, совет FIS в итоге проголосовал именно за второй вариант.

«Без комментариев. Это было решением совета», – сказал глава FIS Йохан Элиаш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о цифрах NRK.

После этого c репликой выступил генсекретарь FIS Мишель Вион.

«Ответ [по допуску] был «нет», потому что на этом настаивала Норвегия», – отметил Вион, но после пресс-конференции назвал эти слова шуткой.

По информации NRK, ранее голосование в FIS откладывалось, чтобы изучить вариант о возможности дать право отдельным организаторам этапов Кубка мира самим решать, допускать ли россиян к стартам.

Элиаш также попытался провести новое голосование насчет допуска спортсменов из Беларуси, однако и здесь получил отказ совета.

