  Бородюк про РПЛ: «Иностранный специалист должен быть футболистом, который что-то выиграл или как тренер выигрывал титулы. А то привозят ноунеймов, которые не играли»
Бородюк про РПЛ: «Иностранный специалист должен быть футболистом, который что-то выиграл или как тренер выигрывал титулы. А то привозят ноунеймов, которые не играли»

Александр Бородюк назвал критерии для иностранных специалистов в РПЛ.

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал критерии для иностранных специалистов, которые нужны в РПЛ.

– Кого бы вы хотели видеть главным тренером «Динамо»?

– Здесь не имеет значения, какая будет фамилия. Иностранные спортивные директора будут делать приоритет на иностранных тренеров.

Я думаю, что иностранные спортдиректоры не знают возможностей наших отечественных тренеров. На мой взгляд, им легче работать с иностранцами. 

На мой взгляд, учитывая, что мы нигде сейчас не играем в еврокубках, то, что сейчас озвучил министр спорта – абсолютно правильные решения, которые он хочет принять. По ужесточению – по лимиту, а также по тренерским штабам.

На данный момент это правильно, иначе время будет упущено. Когда нас допустят, можно приглашать иностранных тренеров.

Но только с одним условием – у них должны быть достижения (и на футбольном поле, и на тренерском поприще): он должен быть или футболистом, который что-то выиграл или как тренер, который выигрывал какие-то титулы. 

А так у нас привозят в основном ноунеймов, которые в большинстве своем не играли в футбол.

Сейчас пошла такая инерция, что за все отвечает тренер, а спортивный департамент как бы «мы за это не отвечаем», но ведь это они привозят того или иного тренера. Если они приглашают того или иного специалиста, то должны нести определенную ответственность.

У нас во многих клубах в спортивном департаменте работают люди, которые сваливают все на тренера, а они как бы и не причем, а работают ведь – совместно, – сказал Александр Бородюк.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
