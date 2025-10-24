3

Гран-при Китая. Чок и Бейтс, Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник, Демужо и Ле Мерсье представят произвольные программы

Чок и Бейтс, Лопарева и Бриссо покажут произвольный танец на Гран-при в Китае.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап, Cup of China

Чунцин, Китай

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 9.30 по московскому времени (25 октября). Прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка

1. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай)

2. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) 

3. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Вторая разминка

6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

7. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

9. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

После ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,44

2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 80,43

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,62

4. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 74,32

5. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 73,68

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 67,37

7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 65,83

8. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 62,68

9. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 59,74

10. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 58,61

Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
