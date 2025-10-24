Гран-при Китая. Чок и Бейтс, Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник, Демужо и Ле Мерсье представят произвольные программы
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап, Cup of China
Чунцин, Китай
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 9.30 по московскому времени (25 октября). Прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай)
2. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)
3. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
Вторая разминка
6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
7. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
9. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
После ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,44
2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 80,43
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,62
4. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 74,32
5. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 73,68
6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 67,37
7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 65,83
8. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 62,68
9. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 59,74
10. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 58,61
