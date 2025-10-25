Де Брюйне травмировал заднюю поверхность бедра, забив пенальти «Интеру». Конте настоял, чтобы бил Кевин

Кевин де Брюйне реализовал пенальти против «Интера» и получил травму.

Хавбек «Наполи » забил с пенальти на 33-й минуте. Сразу же после удара бельгиец схватился за заднюю поверхность бедра – его заменили на Матиаса Оливеру из-за травмы, уводя с поля под руки.

Тренер «Наполи» Антонио Конте хотел, чтобы пенальти пробил именно бельгиец. Давид Нерес уже взял мяч в руки перед пенальти, но Конте попросил Маттео Политано передать команде, что бить должен де Брюйне.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.