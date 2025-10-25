«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
«Ростов» примет «Динамо» Махачкала в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ростов Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 13 тур
25 октября 13:30, Ростов Арена
Не начался
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?3562 голоса
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости