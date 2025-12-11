«Алонсо нужно оставить в «Реале». Нет смысла назначать молодого тренера и давать ему только шесть месяцев в самом большом клубе мира». Вудгейт о «Мадриде»
Джонатан Вудгейт: надеюсь, Алонсо останется в «Реале».
Бывший футболист «Реала» Джонатан Вудгейт высказался о главном тренере команды Хаби Алонсо после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
«Надеюсь, что Хаби Алонсо сохранит свою работу.
Нет смысла назначать молодого тренера и давать ему только шесть месяцев в самом большом клубе мира. Лучше уж нанять кого-нибудь постарше и немного мудрее.
Алонсо нужно оставить в «Реале». Его пригласили из «Байера», где он проделал невероятную работу.
Если его уволят, это будет шокирующее решение. Ему просто нужно дать время», – сказал Джонатан Вудгейт.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
