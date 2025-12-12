Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева и «Лудогорец» сыграли 3:3, «Астон Вилла» победила «Базель», «Рома» разгромила «Селтик»

В Лиге Европы прошли матчи 6-го тура.

В 6-м туре общего этапа Лиги Европы «Утрехт » проиграл «Ноттингем Форест » (1:2), «Динамо » Загреб – «Бетису » (1:3), «Лудогорец » и ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграли вничью (3:3).

«Рома » в гостях разгромил «Селтик » (3:0), «Астон Вилла » победила «Базель » (2:1), «Лион » обыграл «Гоу Эхед Иглс» (2:1).

Лига Европы

6-й тур

Лига Европы. 6 тур 11 декабря 17:45, MCH Арена Мидтьюлланд Завершен 1 - 0 Генк Матч окончен 90’ +5’ Садик 90’ +5’ Хейнен 90’ +1’ Финк 84’ О Хен Гю Эраби Осорио Мбабу 84’ Жуниор Брумадо Кастильо 84’ 71’ Хейманс Мирисола 71’ Карецас Сор 71’ Медина Стойкерс Андреасен Браво 66’ Шимшир Гогорса 59’ Чжо Гю Сон 47’ 2 тайм Перерыв Жуниор Брумадо 41’ 27’ Медина Чжо Гю Сон

17’ Мидтьюлланд Олафссон, Соренсен, Ли Хан Бом, Дяо, Чжо Гю Сон, Йенсен, Биллинг, Андреасен, Осорио, Шимшир, Жуниор Брумадо Запасные: Лессль, Мбабу, Браво, Этим, Угбо, Паулиньо Силва, Эрлич, Кастильо, Джаби, Силва, Гогорса 1 тайм Генк: ван Кромбрюгге, Паласиос, Сметс, Садик, Эль-Уахди, Грошовски, Хейнен, Медина, Хейманс, Карецас, О Хен Гю Запасные: Йокояма, Эраби, Стевенс, Конголо, Заттльбергер, Мирисола, Лаваль, Бангура, Стойкерс, Сор, Бибу