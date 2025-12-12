Матч окончен
32
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева и «Лудогорец» сыграли 3:3, «Астон Вилла» победила «Базель», «Рома» разгромила «Селтик»
В Лиге Европы прошли матчи 6-го тура.
В 6-м туре общего этапа Лиги Европы «Утрехт» проиграл «Ноттингем Форест» (1:2), «Динамо» Загреб – «Бетису» (1:3), «Лудогорец» и ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграли вничью (3:3).
«Рома» в гостях разгромил «Селтик» (3:0), «Астон Вилла» победила «Базель» (2:1), «Лион» обыграл «Гоу Эхед Иглс» (2:1).
Лига Европы
6-й тур
11 декабря 17:45, Ванкдорф
Бани-Зукру
90’
+3’
Бани-Зукру
90’
84’
Менье Сантуш
Бедиа Бани-Зукру
84’
Джанко Эндрюс
84’
76’
Харальдссон Бенталеб
Виржиниюс Смит
76’
Малес Саншеш
73’
Пех Кордова
73’
69’
Мукау Сахрауи
68’
Феликс Коррейя Мбаппе
68’
Жиру Диауне
Малес
61’
2тайм
Перерыв
Бедиа
34’
32’
Жиру
32’
Буадди
Янг Бойз
Келлер, Хаджам, Бенито, Вютрих, Джанко, Лаупер, Равелосон, Виржиниюс, Пех, Малес, Бедиа
Запасные: Марцино, Далипи, Бани-Зукру, Салхли, Эндрюс, Мамбва, Смит, Цимба, Люти, Саншеш, Кордова
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Мбемба, Нгой, Менье, Андре, Буадди, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Жиру
Запасные: Мбаппе, Рагубер, Брухольм, Диауне, Сахрауи, Ланссад, Гоффи, Манди, Бенталеб, Бодар, Сантуш
Подробнее
11 декабря 17:45, MCH Арена
Завершен
1 - 0
Матч окончен
90’
+5’
Садик
90’
+5’
Хейнен
90’
+1’
Финк
84’
О Хен Гю Эраби
Осорио Мбабу
84’
Жуниор Брумадо Кастильо
84’
71’
Хейманс Мирисола
71’
Карецас Сор
71’
Медина Стойкерс
Андреасен Браво
66’
Шимшир Гогорса
59’
Чжо Гю Сон
47’
2тайм
Перерыв
Жуниор Брумадо
41’
27’
Медина
Чжо Гю Сон
17’
Мидтьюлланд
Олафссон, Соренсен, Ли Хан Бом, Дяо, Чжо Гю Сон, Йенсен, Биллинг, Андреасен, Осорио, Шимшир, Жуниор Брумадо
Запасные: Лессль, Мбабу, Браво, Этим, Угбо, Паулиньо Силва, Эрлич, Кастильо, Джаби, Силва, Гогорса
1тайм
Генк:
ван Кромбрюгге, Паласиос, Сметс, Садик, Эль-Уахди, Грошовски, Хейнен, Медина, Хейманс, Карецас, О Хен Гю
Запасные: Йокояма, Эраби, Стевенс, Конголо, Заттльбергер, Мирисола, Лаваль, Бангура, Стойкерс, Сор, Бибу
Подробнее
11 декабря 17:45, Гальгенвард
Завершен
1 - 2
Матч окончен
М. Родригес Йонатанс
90’
+2’
Зехиел
90’
89’
Игор Жезус
88’
Игор Жезус
87’
Калимуэндо Игор Жезус
Эрдхейзен Виргевер
80’
Катлин Блэйк
80’
78’
Домингес Гиббс-Уайт
ван дер Хорн
73’
69’
Мурилло Миленкович
65’
Андерсон
Дидден ван дер Хорн
63’
52’
Калимуэндо
М. Родригес
47’
46’
Макати Сангаре
46’
Дуглас Луис Андерсон
2тайм
Перерыв
Утрехт
Баркас, Эль-Каруани, Эрдхейзен, Дидден, Хореманс, Зехиел, Энгванда-Онжена, де Вит, Катлин, Аллер, М. Родригес
Запасные: Боздоган, ван Оммерен, Эль-Аргейоюи, Браувер, Эверсен, Блэйк, Йонатанс, ван дер Хорн, Финнссон, Виргевер, Икбал
1тайм
Ноттингем Форест:
Джон, Зинченко, Мурилло, Морато, Эбботт, Домингес, Дуглас Луис, Макати, Хадсон-Одои, Калимуэндо, Ндойе
Запасные: Уильямс, Боли, Уиллоуз, Миленкович, Савона, Андерсон, Гиббс-Уайт, Игор Жезус, Ботт, Сангаре, Баква
Подробнее
11 декабря 17:45, Групама Арена
Завершен
2 - 1
Матч окончен
Варга Пешич
90’
О`Дода Каду
83’
Каниховский Ромао
83’
79’
Джига
Жозеф
77’
74’
Тавернье Осгор
Юсуф Жозеф
74’
Этвеш Сакариассен
74’
Варга
72’
67’
Миовски Шермити
66’
Данило Кертис
59’
Гассама Мур
58’
Ааронс Стерлинг
2тайм
Перерыв
Этвеш
45’
+5’
43’
Ааронс
27’
Миовски
Ференцварош
Гроф, Салаи, Рамакерс, Сиссе, О`Дода, Каниховский, Этвеш, Тот, Макрецкис, Юсуф, Варга
Запасные: Надь, Ромао, Пешич, Грубер, Лакатош, Жозеф, Радноти, Каду, Голик, Сакариассен, Мадарас, Леви
1тайм
Рейнджерс:
Батленд, Мегома, Фернандес, Джига, Тавернье, Гассама, Баррон, Раскин, Ааронс, Миовски, Данило
Запасные: Стерлинг, Кэмерон, Адамсон, Стюарт, Келли, Осгор, Шермити, Кертис, Мур
Подробнее
11 декабря 17:45, Максимир
Завершен
1 - 3
Матч окончен
Любичич
90’
+2’
90’
+2’
Бакамбу
Галешич
89’
78’
Антони Гарсия
78’
Рикельме Чими Авила
Года
73’
Топич Видович
71’
69’
Гомес Ло Чельсо
69’
Деосса Руибаль
Мишич Зайц
63’
55’
Деосса
Бельо Куленович
46’
Ходжа Валера
46’
Микич Галешич
46’
2тайм
Перерыв
38’
Антони
34’
Рикельме
32’
Гомес
31’
Домингес
Динамо Загреб
Филипович, Года, Маккенна, Домингес, Микич, Солдо, Мишич, Любичич, Ходжа, Бельо, Топич
Запасные: Винлеф, Видович, Живкович, Якирович, Райич, Галешич, Вильяр, Зайц, Валера, Бакрар, Невистич, Куленович
1тайм
Бетис:
Вальес, Гомес, Натан, Льоренте, Ортис, Альтимира, Деосса, Эззальзули, Рикельме, Антони, Бакамбу
Запасные: де Роа, Чими Авила, Адриан, Форнальс, Бартра, Ло Чельсо, Гарсия, Лопес, Рока, Эрнандес, Руибаль
Подробнее
11 декабря 17:45, Альянц Ривьера
Матч окончен
Эс
90’
+6’
Менди
86’
86’
Фран Наварро
86’
Виктор Москардо
Абди Менди
81’
Абдул-Самед Ванхаутте
81’
Янссон Клосс
80’
Абдул-Самед
79’
76’
Эль Уаззани Фран Наварро
Нген Чо
69’
Ндомбеле Диоп
69’
61’
Лелу Мартинес
61’
Карвальо Лагербильке
61’
Гриллич Моутинью
2тайм
Перерыв
Гоувейя
45’
Оппонг
37’
34’
Гриллич
28’
Виктор
Ницца
Дюпе, Абди, Бар, Оппонг, Гоувейя, Ндомбеле, Абдул-Самед, Луше, Янссон, Оморуйи, Нген
Запасные: Желазовски, Ванхаутте, Чо, Сансон, Манцунга, Диуф, Ба, Менди, Клосс, Будауи, Диоп
1тайм
Брага:
Горничек, Аррей-Мби, Ниакате, Карвальо, Рикарду Орта, Лелу, Гриллич, Горби, Виктор Гомес, Эль Уаззани, Виктор
Запасные: Оливейра, Родригеш, Доржелес, Мартинес, да Роша, Москардо, Фран Наварро, Беллааруш, Лагербильке, Моутинью, Видигал, Тиагу Са
Подробнее
11 декабря 17:45, Лудогорец Арена
Матч окончен
Текпетей Машадо
90’
+1’
90’
Миту
85’
Мейте Бьянко
Чочев
81’
Чочев
77’
Кайо Видал Маркус
72’
Калоч Йорданов
72’
Вердон
70’
69’
Камара
68’
Чалов Миту
68’
Оздоев Камара
67’
Тайсон Живкович
Биле Чочев
66’
61’
Иванушец Константелиас
Биле
53’
48’
Вольякко
Вердон
47’
2тайм
Перерыв
39’
Десподов
Станич
33’
Лудогорец
Бонманн, Недялков, Диниш Алмейда, Вердон, Сон, Кайо Видал, Дуарте, Калоч, Текпетей, Станич, Биле
Запасные: Христов, Стефанов, Пламенов Пенев, Машадо, Падт, Димитров Шишков, Чочев, Йорданов, Нахмиас, Маркус
1тайм
ПАОК:
Павленка, Баба, Вольякко, Кендзера, Кенни, Мейте, Оздоев, Тайсон, Иванушец, Десподов, Чалов
Запасные: Камара, Константелиас, Живкович, Монастирлис, Цифцис, Бьянко, Хацидис, Тимьянис, Тэйлор, Цопуроглу, Миту, Бердос
Подробнее
11 декабря 17:45, Либенауэр
Завершен
0 - 1
Матч окончен
90’
+9’
Милоевич
90’
+8’
Катаи
Митчелл
90’
+8’
90’
+6’
Хэндель Костов
Бендра
89’
88’
Иванич Катаи
83’
Милсон Баджо
Мэлоун Беганович
79’
Малич Бендра
79’
Карич Хирлендер
79’
78’
Крунич
69’
Иванич
69’
Родригао
Джатта Кайомбо
66’
Чуквуани Хедль
66’
55’
Иванич
46’
Арнаутович Бруно Дуарте
2тайм
Перерыв
16’
Арнаутович
Малич
11’
Штурм
Кристенсен, Карич, Айву, Митчелл, Малич, Горенц-Станкович, Чуквуани, Китейшвили, Хорват, Мэлоун, Джатта
Запасные: Хирлендер, Бек, Хедль, Худяков, Хайдер, Вольф, Кайомбо, Беганович, Биньетти, Гайрхофер, Бендра, Вайнхандль
1тайм
Црвена Звезда:
Матеус, Тикнизян, Родригао, Велькович, Соль Ен У, Элшник, Крунич, Милсон, Иванич, Хэндель, Арнаутович
Запасные: Костов, Катаи, Бруно Дуарте, Глазер, Зарич, Станкович, Баджо, Бабика, Дамьянович, Гутеша, Авдич, Лекович
Подробнее
11 декабря 17:45, МХП-Арена
Завершен
4 - 1
Матч окончен
Вагноман
90’
+4’
90’
+2’
Варела Бен Симон
Ассиньон Вагноман
89’
82’
Бен Амо
81’
Абу-Фархи Мэдмон
Йованович Буанани
74’
71’
Камара Асанте
Эль-Ханнус
65’
Штиллер Андрес
62’
Ундав Левелинг
62’
Тиагу Томаш Эль-Ханнус
62’
54’
Камара
52’
Ревиво
Миттельштедт
50’
46’
Андраде Перец
46’
Ной Давида
2тайм
Перерыв
Тиагу Томаш
37’
Йованович
30’
Ассиньон
24’
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Хендрикс, Ельч, Ассиньон, Штиллер, Каразор, Фюрих, Тиагу Томаш, Йованович, Ундав
Запасные: Бредлов, Хельштерн, Херверт, Андрес, Нарти, Оливир, Буанани, Вагноман, Эль-Ханнус, Левелинг
1тайм
Маккаби Тель-Авив:
Мишпати, Ревиво, Бен Харуш, Эйтор, Камара, Бен Амо, Варела, Шахар, Ной, Андраде, Абу-Фархи
Запасные: Мелика, Саадия, Коэн, Вайнберг, Маледе, Бен Симон, Давида, Асанте, Лидерман, Перец, Мэдмон
Подробнее
11 декабря 20:00, Селтик Парк
Матч окончен
88’
Зелковски
85’
Пизилли Анхелиньо
80’
Эрмосо Зелковски
78’
Ндика
Хатате Баликвиша
77’
69’
Фергюсон Бэйли
69’
Эль-Шаарави Пеллегрини
69’
Соуле Дибала
Ян Хен Чжун Ралстон
62’
Маэда Паулу Бернарду
46’
Тирни Донован
46’
Нюгрен Ихеаначо
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Соуле
Энгельс
45’
45’
+4’
Эль-Шаарави
45’
+3’
Эрмосо
45’
+1’
Фергюсон
36’
Фергюсон
6’
Скейлз
Селтик
Шмейхель, Тирни, Скейлз, Трасти, Хатате, Макгрегор, Тунекти, Ян Хен Чжун, Нюгрен, Маэда, Энгельс
Запасные: Баликвиша, Кенни, Дуан, Мюррей, Донован, Синисало, Ралстон, Маккоуэн, Паулу Бернарду, Ихеаначо
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Эль-Шаарави, Соуле, Ренсх, Пизилли, Эль-Энауи, Челик, Фергюсон
Запасные: Гиларди, Пеллегрини, Коне, Дибала, Бэйли, Голлини, Де Марци, Цимикас, Анхелиньо, Зелковски, Франса, Кристанте
Подробнее
11 декабря 20:00, Эштадиу до Драгау
Матч окончен
90’
+4’
Моура
84’
Йонсен Гудьонсен
84’
Бузанелло Карлссон
Сайнс Аларкон
82’
81’
Ларсен
Мартим Кошта
70’
Пепе Акино Виллиам Гомес
70’
65’
Сума Эконг
64’
Хакшабанович Бутхейм
64’
Бузанелло
Агехова Гюль
58’
Мора де Карвалью Эуштакиу
57’
55’
Лундберг Левицки
2тайм
Перерыв
Агехова
36’
Агехова
30’
Порту
Диогу Кошта, Моура, Кивер, Беднарек, Мартим, Мора де Карвалью, Росарио, Фрохольдт, Сайнс, Агехова, Пепе Акино
Запасные: Жоау Кошта, Варела, Тейшейра, Сануси, Кошта, Виллиам Гомес, Аларкон, Клаудиу Рамуш, Прпич, Перес, Эуштакиу, Гюль
1тайм
Мальме:
Ольсен, Бузанелло, Реслер, Янссон, Ларсен, Лундберг, Бусуладжич, Йонсен, Хакшабанович, Скугмар, Сума
Запасные: Далин, Перссон, Левицки, Эконг, Берг, Бутхейм, Карлссон, Росенгрен, Джурич, Кристиансен, Веккья-Хольмквист, Гудьонсен
Подробнее
11 декабря 20:00, Санкт-Якоб Парк
Завершен
1 - 2
Матч окончен
87’
Макгинн
Отеле Шотичек
85’
Леруа Брошински
85’
84’
Конса
Отеле
80’
79’
Мален Макгинн
Траоре Сала
75’
Бачанин Куандреди
74’
Леруа
72’
65’
Буэндиа Роджерс
65’
Онана Камара
64’
Санчо Уоткинс
Шакири Айети
62’
53’
Тилеманс
46’
Кэш Тилеманс
2тайм
Перерыв
35’
Буэндиа
Данилюк
34’
17’
Кэш
12’
Гессан
Базель
Хитц, Шмид, Данилюк, Аджетеи, Цунэмото, Метиньо, Отеле, Бачанин, Леруа, Траоре, Шакири
Запасные: Пфайффер, Баришич, Сиссе, Зе, Брошински, Сала, Айети, Сальви, Вуйо, Шотичек, Рюэгг, Куандреди
1тайм
Астон Вилла:
Бизот, Динь, Линделеф, Конса, Кэш, Онана, Богарде, Санчо, Буэндиа, Гессан, Мален
Запасные: Гарсия, Хеммингс, Райт, Макгинн, Окли, Матсен, Тилеманс, Камара, Уоткинс, Роджерс
Подробнее
11 декабря 20:00, Национальный стадион
Матч окончен
Тэнасе
90’
+5’
Тиам
87’
Тэнасе
73’
72’
Ахмедходжич
67’
Тенгстедт Уэда
67’
Валенте Ларин
Нгезана Кирикеш
65’
Ликсандру Эджума
61’
58’
Сауэр Гонсалу Боржеш
Тома
54’
51’
Сауэр