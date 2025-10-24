Гран-при Китая. Лью, Гленн, Ватанабе, Губанова, Чжи А Син выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап, Cup of China
Чунцин, Китай
Женщины
Произвольная программа
Начало – 11.30 по московскому времени (25 октября). Прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Хана Йошида (Япония)
2. Чжан Жуйян (Китай)
3. Анна Пеццетта (Италия)
4. Чжу И (Китай)
5. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
Вторая разминка
6. Рино Мацуике (Япония)
7. Анастасия Губанова (Грузия)
8. Чжи А Син (Южная Корея)
9. Эмбер Гленн (США)
10. Ринка Ватанабе (Япония)
11. Алиса Лью (США)
После короткой программы
1. Алиса Лью (США) – 74,61
2. Ринка Ватанабе (Япония) – 74,01
3. Эмбер Гленн (США) – 73,04
4. Чжи А Син (Южная Корея) – 68,01
5. Анастасия Губанова (Грузия) – 66,28
6. Рино Мацуике (Япония) – 65,91
7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 65,46
8. Чжу И (Китай) – 63,39
9. Анна Пеццетта (Италия) – 61,89
10. Чжан Жуйян (Китай) – 61,71
11. Хана Йошида (Япония) – 61,47
Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров