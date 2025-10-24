1

Гран-при Китая. Лью, Гленн, Ватанабе, Губанова, Чжи А Син выйдут на лед с произвольными программами

Лью, Гленн и Губанова представят произвольные программы на Гран-при Китая.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап, Cup of China

Чунцин, Китай

Женщины

Произвольная программа

Начало – 11.30 по московскому времени (25 октября). Прямая трансляция – в Okko.

Первая разминка

1. Хана Йошида (Япония) 

2. Чжан Жуйян (Китай) 

3. Анна Пеццетта (Италия) 

4. Чжу И (Китай) 

5.  Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Вторая разминка

6. Рино Мацуике (Япония)

7. Анастасия Губанова (Грузия)

8. Чжи А Син (Южная Корея)

9. Эмбер Гленн (США)

10. Ринка Ватанабе (Япония) 

11. Алиса Лью (США)

После короткой программы

1. Алиса Лью (США) – 74,61

2. Ринка Ватанабе (Япония) – 74,01

3. Эмбер Гленн (США) – 73,04

4. Чжи А Син (Южная Корея) – 68,01

5. Анастасия Губанова (Грузия) – 66,28

6. Рино Мацуике (Япония) – 65,91

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 65,46

8. Чжу И (Китай) – 63,39

9. Анна Пеццетта (Италия) – 61,89

10. Чжан Жуйян (Китай) – 61,71

11. Хана Йошида (Япония) – 61,47

Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров

