Вероника Степанова: «Все любители «спорта без политики» забыли, что вовсе не в частном клубе состоят. Деньги выделяет законодательная власть страны»

Вероника Степанова призвала не забывать, кто выделяет деньги сборной России.

«Все любители «нейтральности» и «спорта без политики» в сборной забыли, что вовсе не в частном клубе состоят. Все мы – штатные сотрудники государственной организации «Центр подготовки сборных команд России», деньги которому выделяет законодательная власть страны.

Я – никогда не забываю», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам Степанова .

