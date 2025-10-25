Вероника Степанова: «Все любители «спорта без политики» забыли, что вовсе не в частном клубе состоят. Деньги выделяет законодательная власть страны»
Вероника Степанова призвала не забывать, кто выделяет деньги сборной России.
«Все любители «нейтральности» и «спорта без политики» в сборной забыли, что вовсе не в частном клубе состоят. Все мы – штатные сотрудники государственной организации «Центр подготовки сборных команд России», деньги которому выделяет законодательная власть страны.
Я – никогда не забываю», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам Степанова.
Лыжник Коростелев о недопуске россиян: «Несмотря ни на какие обстоятельства в мире, я буду приверженцем фразы «Спорт вне политики»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Степановой
