Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах РПЛ. До этого не было голов в сезоне
Манфред Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах Мир РПЛ.
Форвард «Спартака» сегодня отметился голом в игре против «Оренбурга» – Манфред получил мяч на углу вратарской и забил мяч ударом под перекладину.
У Угальде, таким образом, 4 гола в 5 последних матчах чемпионата России. Примечательно, что до этого у него не было забитых мячей в этом сезоне лиги.
