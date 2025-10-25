Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах РПЛ. До этого не было голов в сезоне

Манфред Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах Мир РПЛ.

Форвард «Спартака» сегодня отметился голом в игре против «Оренбурга» – Манфред получил мяч на углу вратарской и забил мяч ударом под перекладину.

У Угальде, таким образом, 4 гола в 5 последних матчах чемпионата России. Примечательно, что до этого у него не было забитых мячей в этом сезоне лиги.

