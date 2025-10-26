Воронков сделал дубль в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой. У форварда 5+4 и «+8» в 8 играх в сезоне
Дмитрий Воронков сделал дубль в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой.
Форвард «Коламбуса» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (5:4 Б).
В активе 25-летнего россиянина стало 9 (5+4) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «+8». Текущая результативная серия – 4 матча (3+2).
Сегодня Воронков (17:13, «+2») отметился 5 бросками в створ и 2 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
