Между Лаутаро и Конте возникла перепалка в матче «Наполи» – «Интер»: игрок и тренер обменялись жестами и выкриками. Позже Антонио сказал: «Такое бывает. Желаю ему всего хорошего»
Инцидент произошел на 60-й минуте второго тайма матча «Наполи» – «Интер» (3:1), вскоре после гола Хакана Чалханоглу с пенальти, сократившего отставание «нерадзурри» в счете.
Главный тренер «Наполи» и нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес устроили словесную перепалку возле скамейки хозяев поля. Игроки и представители штабов обеих команд не подпустили футболиста и тренера друг к другу. Посте того, как Лаутаро ответили подальше, он сделал жест рукой в адрес тренера. Конте на это что-то прокричал Мартинесу.
За это поведение тренер «Наполи» получил желтую карточку.
Скриншоты трансляции DAZN
«Ссора с Лаутаро? Такое случается в подобных матчах. Хочу напомнить о своих двух годах в «Интере»: я вернул клубу скудетто спустя 10 лет, отняв его у «Ювентуса», который выигрывал девять сезонов подряд. И вы знаете, что для меня значит «Юве». У меня остались отличные воспоминания.
Лаутаро – отличный игрок, хотя, возможно, с человеческой стороны у меня не было возможности узнать его как следует. Желаю ему всего хорошего – и на этом все», – приводит слова Конте журналист Даниэле Мари.