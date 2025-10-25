  • Спортс
«Бавария» повторила рекорд «Милана» 33-летней давности среди клубов топ-5 лиг, выиграв все 13 матчей на старте сезона

«Бавария» повторила рекорд 33-летней давности.

Команда Венсана Компани разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (3:0) в 8-м туре Бундеслиги. 

«Бавария» выиграла все 13 матчей текущего сезона, повторив рекорд среди клубов топ-5 лиг. Рекорд установил «Милан» (13 побед в сезоне-1992/93). 

Обновить рекорд «Бавария» может в следующем матче с «Кельном» в Кубке Германии 29 октября. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
рекорды
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
logoБоруссия Менхенгладбах
logoВенсан Компани
logoМилан
