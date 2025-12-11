Сергей Ташуев: «Не надо Шпилевского называть Нагельсманном! Перестаньте вешать ярлыки. Он вырос в Германии, и что теперь? Знаю Лешу, он просил пообщаться о методиках и футболе»

Сергей Ташуев: не надо Шпилевского называть Нагельсманном.

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался касательно главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

– Знаю Лешу. Мы много общались. Хорошее впечатление нем. Не надо называть его Нагельсманном! Перестаньте вешать ярлыки на людей! Вот какой он Нагельсманн? Да, он вырос в Германии, и что теперь?

Шпилевский такой же, как и все. Встречались с Лешей в Москве. Он просил пообщаться о методиках и футболе. Попили кофе, часа два пообщались, когда он получал тренерскую лицензию.

– Можете ли назвать Шпилевского своим учеником?

– У меня учеников хватает в РПЛ. Осинькин у меня вторым тренер был, и Юра Красножан в свое время. Заур Тедеев при мне играл, Калешин.

Я могу человек 20 перечислить тренеров, которые у меня в штабе работали или играли, – сказал Сергей Ташуев.