Миятович о «Реале»: «У Алонсо долгосрочный проект – необходимо терпение. В футболе все сложнее выигрывать много матчей подряд. «Мадрид» произвел хорошее впечатление против «Сити»
Предраг Миятович: у Хаби Алонсо долгосрочный проект в «Реале».
Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович дал комментарий об игре команды в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
«Манчестер Сити» – это очень опытная команда, но «Мадрид» произвел хорошее впечатление. Мне понравилась игра команды», – сказал Предраг Миятович.
Миятович ответил, смог бы другой тренер справиться с такими результатами, как у «Реала».
«Честно говоря, скорее всего, нет. У Хаби Алонсо долгосрочный проект. Мы должны дать ему время. Футбол развивается, становится все сложнее выигрывать много матчей подряд. Это долгосрочный проект, поэтому необходимо терпение», – сказал экс-футболист мадридцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
