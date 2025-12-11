Миятович о «Реале»: «У Алонсо долгосрочный проект – необходимо терпение. В футболе все сложнее выигрывать много матчей подряд. «Мадрид» произвел хорошее впечатление против «Сити»

Предраг Миятович: у Хаби Алонсо долгосрочный проект в «Реале».

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович дал комментарий об игре команды в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

«Манчестер Сити » – это очень опытная команда, но «Мадрид » произвел хорошее впечатление. Мне понравилась игра команды», – сказал Предраг Миятович.

Миятович ответил, смог бы другой тренер справиться с такими результатами, как у «Реала».

«Честно говоря, скорее всего, нет. У Хаби Алонсо долгосрочный проект. Мы должны дать ему время. Футбол развивается, становится все сложнее выигрывать много матчей подряд. Это долгосрочный проект, поэтому необходимо терпение», – сказал экс-футболист мадридцев.