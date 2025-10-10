UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда и другие бои

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 321 . В главном событии ивента пройдет титульный поединок в тяжелом весе между Томом Аспиналлом (15-3) и Сирилом Ганом (13-2).

В соглавном событии Вирна Яндироба (22-3) и Маккензи Дерн (15-5) подерутся за вакантный титул в женском минимальном весе.

Другие бои турнира:

● Александр Волков (38-11) – Жаилтон Алмейда (22-3);

● Александр Ракич (14-5) – Азамат Мурзаканов (15-0);

● Умар Нурмагомедов (18-1) – Марио Баутиста (16-2);

● Азат Максум (15-2) – Митч Рапосо (9-3);

● Икрам Алискеров (16-2) – Пак Чун Ен (19-6).

В прямом эфире турнир покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало – в 17:00 по московскому времени.

