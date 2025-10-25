«Брест» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«ПСЖ» сыграет в гостях с «Брестом» в 9-м туре Лиги 1.
Матч пройдет на «Cтад Франсис Ле Бле».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.
Лига 1 Франция. 9 тур
25 октября 15:00, Cтад Франсис Ле Бле
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
