  • Гран-при России. «Звезды Магнитки». Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов, Мухортова и Евгеньев, Меренкова и Галимов выступят с короткими программами
0

Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов выступят на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию

1-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Пары, короткая программа

Начало – 16:30 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев

2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

3. Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

Вторая разминка

4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

5. Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

6. Майя Шегай – Андрей Шадерков

7. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
