Гран-при России. «Звезды Магнитки». Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов, Мухортова и Евгеньев, Меренкова и Галимов выступят с короткими программами
Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов выступят на Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию
1-й этап, «Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Пары, короткая программа
Начало – 16:30 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев
2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Вторая разминка
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
6. Майя Шегай – Андрей Шадерков
7. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости