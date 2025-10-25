Умар Нурмагомедов выиграл у Марио Баутисты судейским решением на UFC 321

На UFC 321 в Абу-Даби состоялся бой в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой . Нурмагомедов победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

В январе-2025 Нурмагомедов единогласным решением судей проиграл Мераба Двалишвили в бою за титул в легчайшем весе. Это его первое поражение в карьере.

Баутиста подходил к бою с Умаром на серии из восьми побед. В июне он единогласным решением судей победил Патчи Микса.

Умар – главный интроверт клана Нурмагомедовых