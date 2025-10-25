Умар Нурмагомедов выиграл у Марио Баутисты судейским решением на UFC 321
На UFC 321 в Абу-Даби состоялся бой в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой. Нурмагомедов победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
В январе-2025 Нурмагомедов единогласным решением судей проиграл Мераба Двалишвили в бою за титул в легчайшем весе. Это его первое поражение в карьере.
Баутиста подходил к бою с Умаром на серии из восьми побед. В июне он единогласным решением судей победил Патчи Микса.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости