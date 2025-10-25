Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 321 , в главном событии которого чемпион промоушена в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) встретился с Сирилом Ганом (13-2). Поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Для Аспиналла это первая защита полноценного пояса – до этого он владел временным.

Ган в третий раз дрался за пояс в тяжелом весе. До этого он проигрывал Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу.

Том Аспиналл: «Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между боями. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими»