Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз
В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 321, в главном событии которого чемпион промоушена в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) встретился с Сирилом Ганом (13-2). Поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Для Аспиналла это первая защита полноценного пояса – до этого он владел временным.
Ган в третий раз дрался за пояс в тяжелом весе. До этого он проигрывал Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу.
Том Аспиналл: «Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между боями. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
