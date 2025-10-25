  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз
98

Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 321, в главном событии которого чемпион промоушена в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) встретился с Сирилом Ганом (13-2). Поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Для Аспиналла это первая защита полноценного пояса – до этого он владел временным.

Ган в третий раз дрался за пояс в тяжелом весе. До этого он проигрывал Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу.

Том Аспиналл: «Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между боями. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoUFC 321
logoТом Аспиналл
logoСирил Ган
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Волков: «Мой приоритет – бой с Аспиналлом. С Ганом уже дрался и показал, что могу побить его»
23 октября, 10:40
Том Аспиналл: «Ган сказал, что затащит меня в глубокие воды? Кто так говорил, улетал в нокаут на первой минуте»
22 октября, 15:47
Том Аспиналл: «Если Волков выиграет у Алмейды, а я – у Гана, мы проведем реванш»
20 октября, 15:48
Главные новости
«Сделаем тяжелый вес снова великим». Перейра отреагировал на результат боя Аспиналл – Ган, обратившись к Джонсу
17 минут назад
Дана Уайт: «Хотел бы как можно скорее переназначить бой Аспиналла и Гана. Вся эта ситуация – сплошная головная боль»
27 минут назад
Волков – о тейкдаунах Алмейды: «Я сам в ####»
33 минуты назад
Ган извинился перед Аспиналлом за тычок в глаз: «Жаль, что так вышло. Но это спорт»
52 минуты назад
Аспиналл – зрителям в Абу-Даби: «Почему вы освистываете меня? Что я должен сделать? Я ничего не вижу»
сегодня, 21:08
UFC 321: бой Аспиналла и Гана признан несостоявшимся, Умар победил Баутисту, Волков выиграл у Алмейды и другие бои
сегодня, 21:00
Маккензи Дерн победила Вирну Яндиробу и завоевала пояс UFC в женском минимальном весе
сегодня, 20:25
Александр Волков: «Перед боем с Ганом правила не читал, поэтому обокрали. Сейчас прочитал – и показывал активность снизу»
сегодня, 20:20
Хабиб дал совет Аспиналлу перед боем с Ганом: «Пусть он думает, что ты хочешь провести тейкдаун»
сегодня, 20:10Фото
Умар Нурмагомедов: «Сегодня осознал, что мне все еще не хватает опыта. Но я обещаю, что стану чемпионом»
сегодня, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30