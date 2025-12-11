Конте про 0:2: «Бенфика» играла в пятницу, а «Наполи» – в воскресенье. У нас короткий состав и мало возможностей для ротации, чтобы дать футболистам отдохнуть»

Антонио Конте: «Наполи» не был готов физически к матчу с «Бенфикой».

Главный тренер «Наполи » Антонио Конте высказался после поражения от «Бенфики» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Правда в том, что мы с самого начала были не в форме. «Бенфика » сыграла свой прошлый матч в пятницу, а мы – в воскресенье, тем более на фоне серии сложных игр.

В тех матчах мы потратили много физической и психологической энергии. Я говорил об энергии перед этим матчем, потому что знал, что в долгосрочной перспективе мы за это заплатим.

Нам было тяжело, особенно в начале игры, когда соперник был более агрессивен.

Ребята проявили великодушие, старались выложиться на полную, но было видно, что они не были достаточно собранными, принимали неверные решения, им не хватало мастерства. Но я не могу их упрекнуть, поскольку они отдали все, что у них было.

Даже после прошлой победы я говорил, что у нас короткий состав и что у нас мало возможностей для ротации состава, чтобы дать футболистам отдохнуть. В последнее время темп в Италии значительно вырос, но не будем забывать, что «Бенфика» играла в пятницу, а мы – в воскресенье, а потом нам нужно было ехать в Лиссабон, так что мелочей много, и они накапливаются», – сказал Антонио Конте .

«Сити» продавил «Реал», топ-5 уже в плей-офф, подвиг Хайкина, ноль Сафонова, Жозе всплыл со дна. Главное в ЛЧ