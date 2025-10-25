  • Спортс
  • Сафонов не попал в старт ни в одном из 13 матчей сезона в «ПСЖ». Год назад у россиянина было уже три игры к этому моменту
Матвей Сафонов начал игру против «Бреста» на скамейке.

В стартовом составе «ПСЖ» на матч 9-го тура Лиги 1 вышел Люка Шевалье – как и на предыдущие 12 игр во всех турнирах.

В последний раз Сафонов играл за парижан 24 мая, с тех пор – только за сборную России.

Следует отметить, что к этому моменту в прошлом сезоне у Матвея было уже три игры за «ПСЖ». Его статистику можно изучить здесь.

