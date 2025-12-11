Каннаваро об Узбекистане: «Главный минус – высокое загрязнение воздуха. Но мы довольны условиями работы, люди дружелюбные, побывали в Самарканде – прекрасное место»
Фабио Каннаваро: главный минус в Узбекистане – загрязнение воздуха.
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился мнением о стране.
Итальянский специалист возглавил национальную команду в октябре 2025 года.
– Какое впечатление у вас сложилось о стране?
– Мы живем в Ташкенте. Это международный город, который развивается – в нем есть и старая часть, и новая.
Люди здесь приятные, очень дружелюбные. Мы хорошо освоились. Мы также побывали в Самарканде – это прекрасное место.
Как и везде, есть плюсы и минусы: главный минус сейчас – это загрязнение воздуха, оно очень высокое. Но мы очень довольны условиями работы.
У нас есть отличный новый спортивный центр, предоставленный Федерацией, – сказал Фабио Каннаваро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
