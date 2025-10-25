Видео
23

Отец Илона Маска смотрит матч «Ак Барс» – «Адмирал» на «Татнефть Арене»

Отец Илона Маска присутствует на матче «Ак Барс» – «Адмирал».

Команды играют в Казани в рамках FONBET КХЛ. «Ак Барс» ведет со счетом 2:1 в первом периоде.

Эрролл Маск был замечен на трибуне «Татнефть Арены».

Эррол – инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камням и отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска. 

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
logoИлон Маск
logoАдмирал
стадионы
logoТатнефть-Арена
logoАк Барс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Ак Барс» играет с «Адмиралом», «Сибирь» проиграла «Трактору» по буллитам, «Салават» обыграл «Нефтехимик» в гостях
сегодня, 14:44Live
Главные новости
«Салават» анонсировал подписание Ремпала: «Добро пожаловать домой»
7 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» примет «Айлендерс», «Колорадо» в гостях у «Бостона», «Флорида» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Даллас» – с «Каролиной»
сегодня, 12:55
Козлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Самоотдача, желание, страсть стали ключами к успеху. Важная победа, в нашей ситуации каждое очко на вес золота»
32 минуты назад
КХЛ. «Ак Барс» играет с «Адмиралом», «Сибирь» проиграла «Трактору» по буллитам, «Салават» обыграл «Нефтехимик» в гостях
сегодня, 14:44Live
Буцаев о поражении от «Трактора», ведя 3:1: «Лучший матч «Сибири». По игре устроили почти все моменты. Мы становимся трудовой командой, быть джентльменами на льду – не здесь»
сегодня, 13:55
Жафяров набрал 16 очков в 20 матчах за «Нефтехимик» – забил «Салавату». Форвард делит с Митякиным лидерство в гонке бомбардиров команды
сегодня, 13:31Видео
«Салават» выиграл 3-й матч подряд – 2:1 с «Нефтехимиком». Команда Козлова отстает на 3 очка от зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 13:15
«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд, упустив 3:1 после 2-го периода матча с «Трактором». Команда Буцаева идет 10-й на Востоке
сегодня, 13:05
Плющев о КХЛ: «Ненормально, когда три московские команды занимают места с 6-го по 8-е. Плюс с ними СКА. Но это мастерство упало, а не из-за роста конкуренции»
сегодня, 12:30
Форвард «Салавата» Жаровский забил 4-й гол в сезоне – «Нефтехимику». 18-летний проспект «Монреаля» набрал 9 очков в 10 матчах чемпионата КХЛ
сегодня, 11:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин после 1:2 от «Салавата»: «Раньше была газета «Футбол-Хоккей» с рубрикой «Гроза авторитетов», по этому компоненту мы лидеры. Скромные команды уделяют больше внимания обороне, их тяжело обыгрывать»
19 минут назад
Гру о победе над «Сибирью»: «Пришлось посадить семь ребят на скамейку, чтобы выйти на камбэк – не самый верный рецепт. Глотов – один из лучших нападающих «Трактора» в матче»
сегодня, 13:45
«Коламбус» летом отказался обменять Чинахова в «Торонто» на Робертсона
сегодня, 12:45
Дишковский о СКА: «Была длинная серия поражений – на командном разговоре рассказали, как добиваться результата. Жесткий разговор, но он нужен был команде»
сегодня, 12:10
Форвард «Шанхая» Вагнер о еде в России: «Можно поднабрать лишних килограммов. Сначала идут сырники, затем красный суп – борщ. Ешь со сметаной, и перед глазами все плывет от вкуса»
сегодня, 11:30
«Каролина» интересовалась Капризовым после отклоненного им первого предложения «Миннесоты» (Пьер ЛеБрюн)
сегодня, 11:15
Владимир Плющев: «Проблемы в СКА как были, так и остались. Победа над «Сочи» – не показатель»
сегодня, 10:30
Тэйвс набрал 5 очков в 8 матчах за «Виннипег» – у него второй гол в сезоне в игре с «Калгари». Форвард пропустил два прошлых сезона
сегодня, 09:55
Ливо не вошел в состав «Трактора» на матч с «Сибирью» – сообщалось, что по решению Гру. Мыльников сыграет в воротах, Дриджер – в запасе
сегодня, 09:40
Зайцев о разговоре без тренеров в раздевалке СКА: «Движемся в правильном направлении, надеюсь. Друг друга услышали – это сработало. Появилась искра, команда «звенела» на тренировке»
сегодня, 09:10