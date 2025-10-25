Отец Илона Маска смотрит матч «Ак Барс» – «Адмирал» на «Татнефть Арене»
Отец Илона Маска присутствует на матче «Ак Барс» – «Адмирал».
Команды играют в Казани в рамках FONBET КХЛ. «Ак Барс» ведет со счетом 2:1 в первом периоде.
Эрролл Маск был замечен на трибуне «Татнефть Арены».
Эррол – инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камням и отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости