Отец Илона Маска смотрит матч «Ак Барс» – «Адмирал» на «Татнефть Арене»

Отец Илона Маска присутствует на матче «Ак Барс» – «Адмирал».

Команды играют в Казани в рамках FONBET КХЛ. «Ак Барс » ведет со счетом 2:1 в первом периоде.

Эрролл Маск был замечен на трибуне «Татнефть Арены».

Эррол – инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камням и отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.