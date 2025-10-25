«Наполи» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Интер» сыграет в гостях с «Наполи» в 8-м туре Серии А.
Матч пройдет на «Стадио Диего Армандо Марадона».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Серия А Италия. 8 тур
25 октября 16:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
