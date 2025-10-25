1

«Наполи» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Интер» сыграет в гостях с «Наполи» в 8-м туре Серии А.

Матч пройдет на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4064 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoНаполи
онлайны
