0

«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Бавария» сыграет в гостях с «Боруссией» Менхенгладбах в 8-м туре Бундеслиги.

Матч пройдет на стадионе «Боруссия-Парк».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

