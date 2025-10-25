Кунья сделал первое результативное действие в «МЮ», забив «Брайтону». Форвард проводит 9-й матч за «Юнайтед»

Матеус Кунья впервые забил гол в составе «Манчестер Юнайтед».

Команда под руководством Рубена Аморима принимает «Брайтон » (2:0 , первый тайм) в матче 9-го тура АПЛ .

Форвард «Юнайтед» Матеус Кунья открыл счет на 24-й минуте после паса Каземиро . Это первое результативное действие 26-летнего форварда за манкунианцев.

Кунья проводит 9-й матч в составе «Ман Юнайтед » во всех турнирах.