Кунья сделал первое результативное действие в «МЮ», забив «Брайтону». Форвард проводит 9-й матч за «Юнайтед»
Матеус Кунья впервые забил гол в составе «Манчестер Юнайтед».
Команда под руководством Рубена Аморима принимает «Брайтон» (2:0, первый тайм) в матче 9-го тура АПЛ.
Форвард «Юнайтед» Матеус Кунья открыл счет на 24-й минуте после паса Каземиро. Это первое результативное действие 26-летнего форварда за манкунианцев.
Кунья проводит 9-й матч в составе «Ман Юнайтед» во всех турнирах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
