НХЛ. «Филадельфия» примет «Айлендерс», «Колорадо» в гостях у «Бостона», «Флорида» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Даллас» – с «Каролиной»
«Филадельфия» примет «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Колорадо» проведет гостевой матч с «Бостоном», «Флорида» будет противостоять «Вегасу», «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Даллас» – с «Каролиной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости