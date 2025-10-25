Игру «Реала» и «Барсы» обслужит арбитр Сото Градо, судивший класико один раз до этого. На ВАР будет Вильянуэва
Главным арбитром матча «Реал» – «Барселона» назначен Сесар Сото Градо. За ВАР будет отвечать Игнасио Иглесиас Вильянуэва.
До этого Градо судил лишь одно класико – 21 апреля 2024 года. Встреча закончилась победой «Реала» 3:2, а в пользу мадридцев был назначен пенальти.
Градо 22 раза обслуживал матчи «Реала», в которых было 14 побед мадридцев, 6 ничьих и 2 поражения. «Реалу» было показано 46 желтых карточек и 4 прямые красные. В их пользу было назначено 6 пенальти, в их ворота – 5.
Арбитр также 14 раз обслуживал встречи «Барселоны», в которых было 6 побед каталонцев, 3 ничьих и 5 поражений. «Барсе» было показано 22 желтые карточки, одна красная, за две желтые, и одна прямая красная. В их пользу было назначено 3 пенальти, в их ворота столько же.
Класико состоится завтра, 26 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени.