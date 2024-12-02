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  • «Спартак» вынес «Краснодар», «Ливерпуль» сделал «Сити», «Зенит» проиграл «Крыльям», пальцы Пепа, Ферстаппен взял Гран-при Катара и другие новости
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«Спартак» вынес «Краснодар», «Ливерпуль» сделал «Сити», «Зенит» проиграл «Крыльям», пальцы Пепа, Ферстаппен взял Гран-при Катара и другие новости

1. В Мир РПЛ случилось безумное воскресенье. Сперва «Локомотив» дома уступил «Химкам» (1:3). Следом «Зенит» на своем поле проиграл «Крыльям Советов» (2:3) – Сергеев сделал дубль в матче с бывшими, а у Соболева 0+0 в 10 матчах за петербуржцев в Премьер-лиге.

«Краснодар» потерпел первое поражение в чемпионате, не сумел воспользоваться осечкой главного конкурента и выйти на первое место – 0:3 при своих зрителях от «Спартака». Форвард красно-белых Угальде продолжает разрывать лигу, на этот раз – дубль «быкам».

В итоге после 17-го тура «Зенит» сохранил лидерство и отрыв от «Краснодара» в одно очко, а «Спартак» ворвался в тройку.

2. В 13-м туре АПЛ «Ливерпуль» уверенно прибил «Манчестер Сити» (2:0). У «горожан» 6 поражений и ничья – это худшая серия в карьере Гвардиолы. Пеп показал фанатам «красных» 6 пальцев в ответ на кричалку «Утром тебя уволят!» а после игры заявил, что «не ожидал такого от «Энфилда». Также «Челси» разгромил «Астон Виллу» (3:0), «Манчестер Юнайтед» переехал «Эвертон» (4:0).

3. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Динамо» Москва обыграло «Куньлунь», ЦСКА победил «Барыс», «Авангард» уступил «Северстали».

4. «Реал» спокойно победил «Хетафе» (2:0) благодаря результативным действиям Беллингема и Мбаппе и всего на одно очко отстает от «Барселоны», имея игру в запасе. Также в 15-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна справился с «Бетисом» (2:0).

5. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, Шарль Леклер – 2-й, Оскар Пиастри – 3-й. «Макларен» и «Феррари» разыграют Кубок конструкторов в последней гонке сезона, разрыв сократился до 21 очка. Эстебан Окон покинет «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби.

6. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Чикаго» (6:3), Проворов, Марченко и Воронков забросили по шайбе, а последний еще и подрался. «Детройт» проиграл «Ванкуверу» (4:5 ОТ), несмотря на 4-й гол Тарасенко в сезоне. «Бостон» обыграл «Монреаль» (6:3) в Матче Столетия – он состоялся ровно через 100 лет после первой игры «Брюинс» в лиге. Все результаты дня – здесь

7. Матч 14-го тура Серии А «Фиорентина» – «Интер» приостановили, а затем и перенесли на другой день из-за потери сознания на поле игрока флорентийцев Эдоардо Бове – 22-летний футболист был отправлен в госпиталь, его жизнь вне опасности. «Наполи» в гостях одолел «Торино» (1:0) и сохранил лидерство в таблице. «Ювентус» упустил победу над «Лечче» (1:1), пропустив на 93-й минуте.

8. Сборная Франции по биатлону одержала победу в мужской эстафете на Кубке мира в Контиолахти, сборная Швеции выиграла у женщин. Белорусы победили в смешанной эстафете на Кубке России в Ханты-Мансийске.

9. НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон», «Лейкерс» одолели «Юту» в гостях и другие результаты

10. Американка Джесси Диггинс выиграла масс-старт на Кубке мира по лыжным гонкам в Руке, у мужчин победил норвежец Харальд Амундсен (заяц выбежал на трассу). Савелий Коростелев победил в классической разделке на 10 км на Кубке России в Хакасии (в Большунова врезался квадрокоптер), у женщин выиграла Екатерина Смирнова.

11. В Санкт-Петербурге завершился выставочный теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры». Шнайдер проиграла Потаповой, Хачанов победил Бублика, Баутиста-Агут – Коккинакиса.

12. В 13-м туре Лиги 1 «Монако», несмотря на гол Александра Головина, уступил «Марселю» (1:2). «Гавр» Далера Кузяева проиграл «Анжеру» (0:1).

13. «Локомотив-Кубань» взял верх над УНИКСом в Единой лиге ВТБ, 26 очков Тримбла обеспечили ЦСКА уверенную победу над «Самарой».

14. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2024 году получило от спортсменов рекордное количество запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

Цитаты дня:

Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»

Дмитрий Губерниев: «Может, нашему биатлону не хватает такого человека, как Усманов. Что касается лыж, поляна уже зачищена бомбометательницей»

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

Песьяков о 3:2 с «Зенитом»: «Я отнял чемпионство у «Краснодара», поговаривали. Я отдал должок. «Краснодар», все в ваших руках»

Дрозд о замедлении ютуба: «У китайцев его тоже нет. Они развивают свой национальный плеер. Нам тоже нужно об этом подумать»

«2023, 2024: ноль штрафов. Выезжаю к Алине Великой, поделюсь знаниями ПДД». Вероника Степанова показала фото за рулем авто

Хвича о протестах в Грузии: «Никто не стоит выше воли народа. Остановите насилие и агрессию!»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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