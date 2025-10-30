«Леон» не намерен продлевать контракт с 34-летним Хамесом, но хавбек может остаться в лиге Мексики. Другой вариант продолжения карьеры – МЛС
Хамес Родригес покинет «Леон» после завершения сезона.
Мексиканский клуб не собирается продлевать соглашение с 34-летним полузащитником.
Действующее соглашение истекает 31 декабря.
Не исключается, что хавбек остается в чемпионате Мексики, поскольку несколько клубов проявили к нему интерес. Также рассматривается возможность перехода в МЛС.
В этом сезоне Хамес Родригес провел 12 матчей в чемпионате Мексики, забив 3 гола и сделав 1 передачу. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости