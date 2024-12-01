У «Ман Сити» 6 поражений и ничья с конца октября. Это худшая серия в карьере Гвардиолы
«Манчестер Сити» не выигрывает больше месяца.
Команда Пепа Гвардиолы потерпела поражение со счетом 0:2 от «Ливерпуля» в 13-м туре АПЛ.
Последняя победа «горожан» датирована 26 октября. С тех пор они проиграли шесть раз и в одном случае сыграли вничью.
7 матчей без побед – худшая серия в тренерской карьере Гвардиолы.
4 декабря «Ман Сити» встретится с «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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