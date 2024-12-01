У «Ман Сити» 6 поражений и ничья с конца октября. Это худшая серия в карьере Гвардиолы

«Манчестер Сити» не выигрывает больше месяца.

Команда Пепа Гвардиолы потерпела поражение со счетом 0:2 от «Ливерпуля » в 13-м туре АПЛ .

Последняя победа «горожан» датирована 26 октября. С тех пор они проиграли шесть раз и в одном случае сыграли вничью.

7 матчей без побед – худшая серия в тренерской карьере Гвардиолы.

4 декабря «Ман Сити » встретится с «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии.