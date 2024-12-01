🔥 «Зенит» уступил «Крыльям Советов» – 2:3. У Сергеева дубль, у Глушенкова 1+1, у Олейникова 1+1, Алип тоже забил

«Зенит» дома проиграл «Крыльям Советов» (2:3) в 17-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максим Глушенков открыл счет на 4-й минуте. Иван Сергеев сравнял на 17-й с паса Ивана Олейникова . Через минуту Олейников забил сам.

На 72-й минуте защитник хозяев Нуралы Алип отыграл один гол – с паса Глушенкова.

«Зенит » на эту минуту остается первым в таблице, имея 39 баллов. «Краснодар» (38) свой матч проведет сегодня.

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