Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
В Серии А пройдут матчи 9-го тура.
Во вторник «Наполи» проведет гостевой матч с «Лечче», «Милан» – с «Аталантой».
В среду «Рома» примет «Парму», «Интер» – «Фиорентину», «Ювентус» сыграет с «Удинезе».
В четверг тур завершится матчем «Пиза» – «Лацио».
9-й тур
28 октября 17:30, виа дель Маре
28 октября 19:45, Адзурри д′Италия
29 октября 17:30, Олимпийский стадион
29 октября 17:30, Stadio Giuseppe Sinigaglia
29 октября 17:30, Альянц Стэдиум
29 октября 19:45, Сан-Сиро
29 октября 19:45, Ренато Далль'Ара
29 октября 19:45, Луиджи Феррарис
30 октября 17:30, Сарденья
30 октября 19:45, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
