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  • Россия вне ЧМ-2026, «Динамо» прошло «Локомотив» в Кубке, первая победа «МЮ» при Амориме, допинг у Швентек, новое поражение СКА, скандал с тренером в МХЛ и другие новости
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Россия вне ЧМ-2026, «Динамо» прошло «Локомотив» в Кубке, первая победа «МЮ» при Амориме, допинг у Швентек, новое поражение СКА, скандал с тренером в МХЛ и другие новости

1. Россия не включена в число участников жеребьевки отбора ЧМ-2026. Франция, Испания, Англия, Португалия, Италия – в 1-й корзине.

2. «Динамо» обыграло «Локомотив» в серии пенальти в Фонбет Кубке России – 4:3. Лунев сделал два сэйва, Сильянов пробил выше ворот. Кукуян не дал вторую желтую Ньямси за удар по лицу Тюкавину, из-за чего «Динамо» обратится в ЭСК.

Стали известны все участники следующих стадий плей-офф Кубка: «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» сыграют в полуфинале Пути РПЛ, «Спартак», «Локо», «Краснодар» выступят в Пути регионов.

3. «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу при Рубене Амориме, обыграв «Буде-Глимт» в Лиге Европы благодаря дублю Хейлунда – 3:2. Федор Чалов забил первый гол за ПАОК в еврокубках и помог победить РФШ – 2:0. В других матчах «Тоттенхэм» и «Рома» сыграли вничью (2:2), «Лацио» и «Лудогорец» не забили (0:0), киевское «Динамо» потерпело 5-е поражение подряд в турнире – 1:2. «Лацио», «Атлетик» и «Айнтрахт» лидируют в ЛЕ после 5 туров c 13 очками, «Тоттенхэм» – 9-й, «МЮ» – 12-й, «Рома» – 21-я, «Порту» – 23-й, киевское «Динамо» – последнее.

«Челси» обыграл «Хайденхайм» в Лиге конференций – 2:0, Мудрик забил. «Динамо» Минск уступило «Копенгагену» (1:2), «Фиорентина» была сильнее «Пафоса» (3:2), «Астана» и «Витория Гимараэш» сыграли вничью (1:1). «Челси» идет первым в Лиге конференций после 4 туров, «Фиорентина» – 6-я, «Бетис» – 22-й, «Астана» – 23-я, «Динамо» Минск – 35-е.

4. КХЛ. СКА уступил «Адмиралу» (2:3 Б) и потерпел 7-е поражение в 10 последних матчах, «Динамо» проиграло ЦСКА (0:1), «Локомотив» был сильнее «Трактора» (4:2), «Автомобилист» победил «Авангард» (4:2), «Салават» обыграл «Витязь» (4:0).

5. Ига Швентек сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Теннисистка заявила, что концентрация запрещенного вещества была «невероятно низкая», а большую часть дисквалификации на месяц она уже отбыла.

6. РПЛ выступила с заявлением по поводу возможной коррупции в судействе: «Направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить информацию, важно подкреплять утверждения доказательствами. Клубы за честный футбол». Начавший историю глава Самарской области Федорищев не впечатлен: «Разочарован. Ожидал перехода на новый уровень чистоты и честности». Глава лиги Алаев выступил за наказание «Крыльев Советов», если факты коррупции подтвердятся. Тем временем РФС договорился с губернатором Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции в судействе.

7. Тренер «Сибирских Снайперов» Берестов отправлял игроку свои интимные фото и приглашал его в номер. Специалист отстранен от команды МХЛ, подано заявление в правоохранительные органы. Сам тренер заявил, что «у всего есть две стороны».

8. Фрэнк Лэмпард возглавил «Ковентри», идущий 17-м в Чемпионшипе. Контракт – 2,5 года.

9. Винисиус, Месси, Роналду, Холанд, Ямаль, Мбаппе – финалисты премии игроку года от Globe Soccer Awards. «Реал», «Ман Сити», «Интер», «Байер» – среди финалистов на звание клуба года.

10. ISU отстранил американского фигуриста Десятова из-за дела о сексуальном насилии.

11. Петросян, Акатьева, Муравьева, Дикиджи, Самсонов, Кондратюк, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

12. «Спартак» обратился в ЭСК из-за неназначенных пенальти на Мартинсе и Маркиньосе в матче с «Ростовом» в Кубке России.

13. Владимир Кличко отказался от боя с Даниэлем Дюбуа из-за негативной реакции медиа на бой Тайсона и Пола.

14. 85-летний немец выдал себя за сотрудника «Спартака» и украл у «Остенде» 250 тысяч евро за трансфер Сакалы в 2018-м. Мужчина приговорен к 6 месяцам тюрьмы.

15. У президента «Урала» Иванова обнаружен рак. Бюджет клуба урезали с 2,9 млрд рублей до 1,39 млрд после вылета из РПЛ, утверждает Иван Карпов.

16. Российские пловцы могут пропустить чемпионат мира из-за отсутствия международных допинг-проб.

Цитаты дня.

Депутат Журова о росте курса доллара: «Будет странно, если это отразится на ценах. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос?»

Михаил Дегтярев: «Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе»

«Мбаппе уже нельзя назвать футболистом, его тело больше не хочет играть в футбол. Килиану нужно объяснить, что с ним происходит». Журналист Риоло о форварде «Реала»

«Россия отстранена, Израиль – нет, двойные стандарты. Мы хотим, чтобы спорт служил миру. Поддерживаем братьев в Палестине и Газе». Глава Турецкой федерации о матче «Бешикташа» и «Маккаби»

Тарасова сравнила допинг-дела Швентек и Валиевой: «Кому-то назначают дисквалификацию на месяц, а другим – на 4 года. Не любят нашу страну»

Родри о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Не могу уважать это решение. В спорте важно побеждать, но еще больше я думаю о том, как проигрывать достойно»

«Насрать. Забудьте». Головин о том, что украинец Трубин из «Бенфики» не пожал ему руку

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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