Проворов забил «Чикаго». У защитника 2+6 в 23 матчах
Иван Проворов забросил шайбу в матче с «Чикаго» (6:3).
Защитник «Коламбуса» набрал 8-е (2+6) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 23 игры.
В матче с «Чикаго» за 24:55 (1:01 – в большинстве, 5:07 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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