Проворов забил «Чикаго». У защитника 2+6 в 23 матчах

Иван Проворов забросил шайбу в матче с «Чикаго» (6:3).

Защитник «Коламбуса » набрал 8-е (2+6) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 23 игры.

В матче с «Чикаго» за 24:55 (1:01 – в большинстве, 5:07 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».