«Манчестер Юнайтед» вынес «Эвертон» – 4:0! У Рэшфорда и Зиркзе дубли, у Бруну и Диалло по 2 ассиста

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» (4:0) в 13-м туре АПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й забил Маркус Рэшфорд , на 41-й – Джошуа Зиркзе . На 46-й Рэшфорд оформил дубль, на 64-й Зиркзе. Бруну Фернандеш и Амад Диалло отдали по 2 результативных паса.

«МЮ » набрал 19 очков и занимает 9-е место в таблице. «Эвертон » идет 15-м, имея 11 баллов.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ