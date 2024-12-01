«Манчестер Юнайтед» вынес «Эвертон» – 4:0! У Рэшфорда и Зиркзе дубли, у Бруну и Диалло по 2 ассиста
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» (4:0) в 13-м туре АПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 34-й забил Маркус Рэшфорд, на 41-й – Джошуа Зиркзе. На 46-й Рэшфорд оформил дубль, на 64-й Зиркзе. Бруну Фернандеш и Амад Диалло отдали по 2 результативных паса.
«МЮ» набрал 19 очков и занимает 9-е место в таблице. «Эвертон» идет 15-м, имея 11 баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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